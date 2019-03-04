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понедельник, 04 марта 2019 02:42

На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР"

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На сторону Украины перешла &quot;Народный герой ДНР&quot;
"Герой ДНР" перешла на сторону Украины. Фото: ТСН

Командир женского танкового экипажа "ДНР" Светлана Дрюк, которую на оккупированной территории называли народным героем, перешла на сторону Украины.

Светлана Дрюк воевала на стороне сепаратистов с 2014 года и успела сделать головокружительную карьеру в армии "ДНР", особенно как для женщины. Ее персона стала почти что культовой. О ней даже сняли первый в "ДНР" полнометражный художественный фильм "Ополченочка" на деньги Москвы. Прообразом главной героини является именно Светлана, сообщает ТСН.

Премьера ленты запланирована на 9 мая, однако теперь неизвестно, состоится ли она и как пройдет, ведь Дрюк перешла на сторону Украины и публично об этом заявила.

Операция по переходу Светланы тщательно готовилась украинскими спецслужбами. Своим российским кураторам женщина сообщила, что уехала в Ростов по личным делам. На самом деле ее тайно перевезли на подконтрольную Украине территорию. Также из Донецка вывезли и ее детей.

Женщина признается, что сделала такой выбор по личным мотивам. Судя по всему, причиной стал роман с одним из сотрудников украинских спецслужб. Также она говорит, что не оправдывает себя за участие в войне против Украины и убийства людей. Лишь констатирует: "Такие были времена".

Сегодня она передала украинской стороне ценные сведения о действиях российских оккупантов на Донбассе и их намерениях. Готова быть свидетелем в Гааге и даже воевать за Украину.

Информация о Дрюк Светлане до сих пор есть на сайте "Миротворец".

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