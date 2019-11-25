Весь Юг Украины: Климкин заявил о намерениях России

Бывший ексглава украинского МИД Павел Климкин отметил, что агрессору нужен весь Юг Украины.
России он нужен для того, чтобы через Черное море иметь возможность влиять на Ближний Восток, Средиземное море и Африку.
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"Россия не остановится на аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, а будет очень последовательно работать над получением контроля за Югом Украины. Предотвратить это является одним из наших главных задач ", - пояснил Павел Климкин.
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