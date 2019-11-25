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понедельник, 25 ноября 2019 08:02

Весь Юг Украины: Климкин заявил о намерениях России

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Весь Юг Украины: Климкин заявил о намерениях России
Климкин заявил о намерениях России. Фото: ua.news

Бывший ексглава украинского МИД Павел Климкин отметил, что агрессору нужен весь Юг Украины.

России он нужен для того, чтобы через Черное море иметь возможность влиять на Ближний Восток, Средиземное море и Африку.

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"Россия не остановится на аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, а будет очень последовательно работать над получением контроля за Югом Украины. Предотвратить это является одним из наших главных задач ", - пояснил Павел Климкин.

Россия тормозит определение даты встречи в нормандском формате.

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