Весь Юг Украины: Климкин заявил о намерениях России

Климкин заявил о намерениях России. Фото: ua.news

Бывший ексглава украинского МИД Павел Климкин отметил, что агрессору нужен весь Юг Украины.

России он нужен для того, чтобы через Черное море иметь возможность влиять на Ближний Восток, Средиземное море и Африку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украину не примут в НАТО, потому что не хотят войны с Россией

"Россия не остановится на аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, а будет очень последовательно работать над получением контроля за Югом Украины. Предотвратить это является одним из наших главных задач ", - пояснил Павел Климкин.