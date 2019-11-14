Россия тормозит встречу в "нормандском формате" - Пристайко

Вадим Пристайко отметил, что ради встречи в "нормандском формате" Украина выполнила все российские условия. Фото: Вести

Россия тормозит определение даты встречи в нормандском формате.

"Я думаю, что до конца этого года встреча состоится, ведь все согласились. Немецкие и французские коллеги предлагают конкретную дату, их устраивает, мы заявили, что она нас тоже устраивает, ждем ответа от четвертой стороны", - сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью "BBC News Украина"

По его словам лидеры государств-участников ищут наиболее удобную дату для проведения переговоров.

Пристайко отметил, что для этой встречи Украина выполнила все российские условия.

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Добавил, что после переговоров будет подготовлен документ.

"Это коммюнике. Очень простой документ. Если нам удастся массовый обмен до встречи - там будет записано, что лидеры приветствуют этот обмен и уполномочивает свои органы завершить обмен "всех на всех". Там будет записано, что стороны требуют открыть доступ к территориям так называемых "ЛДНР" для гуманитарных международных организаций, таких как "Красный крест". Ведь около 500 человек пропали без вести, их семьи не знают, что с ними произошло. Там может быть записано, что разведение в трех участках открывает путь к следующим участкам" , - заявил Пристайко.

Пристайко отметил, что встречу тормозит Россия. Аргументирует тем, "что надо хорошо подготовиться".

На нормандской встрече Украину будут подталкивать к проведению быстрых выборов на оккупированном Донбассе. Вопрос в сфере безопасности учитывать не будут, говорит экс-глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин