Россия уже подготовила избирательные списки для Донбасса - Климкин

"К сожалению, некоторые из наших европейских партнеров готовы провести выборы при любых условиях, просто провести выборы на этой территории", - Павел Климкин Фото: Телеканал ATR

На нормандской встрече Украину будут подталкивать к проведению быстрых выборов на оккупированном Донбассе.

Вопрос в сфере безопасности учитывать не будут, говорит экс-глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Цензор.Нет."Стратегия Путина заключается в раздувании эмоций, поляризации общества, отсутствии общей повестки дня в Украине. И я считаю, что Донбасс будет использоваться для того, чтобы раскрутить эти эмоции дальше, чтобы в конце концов оставить под своим и опосредованным контролем оккупированый Донбасс, чтобы "продать" выборы. И, к сожалению, некоторые из наших европейских партнеров готовы провести выборы при любых условиях, просто провести выборы на этой территории - без реального разоружения, без того, чтобы оккупированый Донбасс был готов к выборам. Я так понимаю, Зеленского подталкивают к тому, что у "Слуги народа" будут там неплохие позиции. Я даже не исключаю, что ФСБ там уже список кандидатов аккуратно подготовила, в том числе и для "Слуги народа", - заявил Климкин.

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Первым шагом для реинтеграции Донбасса должно быть максимальное упрощение процедур пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда. Об этом заявил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо