Сивохо предлагает не проверять граждан, которые едут от боевиков

 
Ексклюзивы
1/5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
5 Просмотров: 2835
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 450
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 261
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1089
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2835
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 432
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 873
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2106
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2223
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5193
Фото
Все фото
7
21
10
7
10
ВМС Украины показали испытания американских патрульных катеров Island
ВМС Украины показали испытания американских патрульных катеров Island
На восстановление нужны десятки лет: показали заповедник, оказавшийся под обстрелами
На восстановление нужны десятки лет: показали заповедник, оказавшийся под обстрелами
Один снаряд может превратить Авдеевку в зону экологического бедствия
Один снаряд может превратить Авдеевку в зону экологического бедствия
Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка
Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка
Показали мрачные фото Петровского на Донбассе
Показали мрачные фото Петровского на Донбассе
Видео
Все видео
В Луганске железнодорожный вокзал превратили в авто
В Луганске железнодорожный вокзал превратили в авто
За критику разведения войск начали преследовать офицеров ВСУ
За критику разведения войск начали преследовать офицеров ВСУ
Собиралась прыгнуть с крыши: полицейские спасли девушку от самоубийства
Собиралась прыгнуть с крыши: полицейские спасли девушку от самоубийства
Можем вернуться в любой момент - все детали об отводе в Петровском
Можем вернуться в любой момент - все детали об отводе в Петровском
"Поезжай к Путину и скажи: скотина, перестань убивать украинских солдат" - журналист "сделал" Шуфрича
"Поезжай к Путину и скажи: скотина, перестань убивать украинских солдат" - журналист "сделал" Шуфрича
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1215
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 900
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3789
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2088
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 ноября 2019
Просмотров: 135
Дата смерті
У магії цифр є щось заворожуюче. Пишу про колишнього футболіста Віктора Серебряникова — зірку "Динамо" 1960-х. 12 листопада 1969 року кияни ...
понедельник, 11 ноября 2019 18:56

Сивохо предлагает не проверять граждан, которые едут от боевиков

1 Комментировать
Сивохо предлагает не проверять граждан, которые едут от боевиков
Сивохо назвал первый шаг по реинтеграции Донбасса. Фото: Fakty

Первым шагом для реинтеграции Донбасса должно быть максимальное упрощение процедур пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда.

Об этом заявил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо, передает УНИАН.

"Идти на помощь нашим людям, которые находятся в серой и красной зонах, это - упрощение режима пересечения КПВВ. Это реальные маленькие шаги, которые можно быстро осуществить. Это заметный для глаз сразу результат, и это будет здорово. Это первый шаг", - подчеркнул Сивохо.

Ранее советник секретаря СНБО заявлял, что КПВВ делят страну на части.

"Все это происходило на КПВВ, вокруг КПВВ. КПВВ - это такая граница между мирами. Я хотел бы, чтобы КПВВ ни стало вообще - это моя мечта, чтобы страна вновь была единой и чтобы ничего не мешало нам перемещаться по территории", - подчеркнул Сивохо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военные и волонтеры восстали против Сивохо

"Мы много говорим о единстве, но на КПВВ равенство и единство отходят на второй план. Особый режим пропуска, подтверждения личности, необходимый перечень каких-то предметов, разрешенных для перевозки - это все давит на человека. Неужели миру и безопасности может навредить желание провезти какой-то товар - мед, орехи, например, побаловать ребенка новой игрушкой?" - добавил он.

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо сказал, что ему "надоела политика воинственного меньшинства". Об этом он заявил на инвестиционном форуме в Мариуполе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сивохо предлагает не проверять граждан, которые едут от боевиков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
ноября

130 погибших - рассказали о причастности Путина к спецоперации

Представили первый компьютерный вирус

Политзаключенный отказался от гражданства

В железнодорожном вагоне подписали перемирие

Победитель аукциона не смог отдать обещанные деньги

Березину - 100 лет: народное звание "Штепсель"

Самое читаемое
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
17
 Просмотров: 24049
Разумков сложил полномочия
Разумков сложил полномочия 1 Просмотров: 21051
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты Просмотров: 14229
Без гормонов и антибиотиков: назвали самую качественную курятину
Без гормонов и антибиотиков: назвали самую качественную курятину Просмотров: 9171
На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину
На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину
 Просмотров: 7182
Донбасс
Войска получили большое количество техники РЭБ
Войска получили большое количество техники РЭБ Просмотров: 360
СБУ раскрыла мошенничество с социальными выплатами жителям ОРДЛО
СБУ раскрыла мошенничество с социальными выплатами жителям ОРДЛО Просмотров: 342
Минобороны показало женскую повседневную форму одежды
Минобороны показало женскую повседневную форму одежды Просмотров: 693
Когда начнут разминировать место разведения в Петровском
Когда начнут разминировать место разведения в Петровском Просмотров: 36
Недостатком замороженного конфликта является распад территорий - политолог
Недостатком замороженного конфликта является распад территорий - политолог
 Просмотров: 360
Больше всего комментируют
5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
5
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
4
"Мы - миллионы, которые ждут приговоров". На Банковой требовали не разваливать "дела Майдана"
3
Корниенко стал главой партии "Слуга народа"
2
Данные соцопроса жителей ОРДЛО были отредактированы - Сивохо
Голосов: 3634
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua