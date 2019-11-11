Сивохо предлагает не проверять граждан, которые едут от боевиков

Сивохо назвал первый шаг по реинтеграции Донбасса. Фото: Fakty

Первым шагом для реинтеграции Донбасса должно быть максимальное упрощение процедур пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда.

Об этом заявил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо, передает УНИАН.

"Идти на помощь нашим людям, которые находятся в серой и красной зонах, это - упрощение режима пересечения КПВВ. Это реальные маленькие шаги, которые можно быстро осуществить. Это заметный для глаз сразу результат, и это будет здорово. Это первый шаг", - подчеркнул Сивохо.

Ранее советник секретаря СНБО заявлял, что КПВВ делят страну на части.

"Все это происходило на КПВВ, вокруг КПВВ. КПВВ - это такая граница между мирами. Я хотел бы, чтобы КПВВ ни стало вообще - это моя мечта, чтобы страна вновь была единой и чтобы ничего не мешало нам перемещаться по территории", - подчеркнул Сивохо.

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"Мы много говорим о единстве, но на КПВВ равенство и единство отходят на второй план. Особый режим пропуска, подтверждения личности, необходимый перечень каких-то предметов, разрешенных для перевозки - это все давит на человека. Неужели миру и безопасности может навредить желание провезти какой-то товар - мед, орехи, например, побаловать ребенка новой игрушкой?" - добавил он.

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо сказал, что ему "надоела политика воинственного меньшинства". Об этом он заявил на инвестиционном форуме в Мариуполе.