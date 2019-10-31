Сивохо говорит, что ему "надоело воинственное меньшинство"

Сивохо работал в "Квартале 95".

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо заявляет о "надоевшей политике воинственной меньшинства".

Его цитату с инвестиционного форума в Мариуполе приводит "Інтерфакс-Україна"

"Вы знаете, что началось разведение сил в Золотом. Это маленький шаг, но в правильном направлении. Большинство украинцев хотят именно этого, но воинственное меньшинство продолжает диктовать старую надоевшую политику. Вот почему мы уже работаем над созданием Национальной платформы примирения и единства", - сказал Сивохо.

Советник секретаря СНБО анонсировал создание Национальной платформы примирения и единства для "поиска диалога на пути к миру".

"И поверьте, этот мир неизбежен. А значит, сильной и независимой Украине быть", - заявил Сивохо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" подыгрывал российской пропаганде на кремлевском телеканале

Российская агрессия на Донбассе продолжается шестой год. В войне погибли 4060 украинских военных и добровольцев. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавших без вести 410 человек. 12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона.