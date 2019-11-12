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вторник, 12 ноября 2019 19:08

"Снято все препятствия": рассказали о встрече ТКГ в Минске

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&quot;Снято все препятствия&quot;: рассказали о встрече ТКГ в Минске
Пресс-секретарь Кучмы рассказала о встрече Трехсторонней контактной группы в Минске. Фото: dt.ua

Во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске были сняты все препятствия на пути к проведению встречи в "нормандском формате".

Об этом сообщила пресс-серетарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

По ее словам, предстоящая встреча поможет урегулировать проблемы на востоке Украины.

"Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандской формате на высшем уровне - разведение сил и средств в районе н.п. Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении. Проведение встречи лидеров стран Нормандской четверки ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта ", - написала Олифер.

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Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 12 выстрелов в районе отвода войск, в Петровском. Во время разведения войск наблюдатели слышали 20 взрывов и очередь из крупнокалиберного пулемета.

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