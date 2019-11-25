В ДНР ответили на признание бывшего "народного мэра" Горловки

До возвращения на подконтрольную Украине территорию Матюха руководил оккупированной Горловкой и был функционером Компартии ДНР. ФОТО: dailystorm.ru

Глава "Компартии ДНР" Борис Литвинов назвал сочинительством информацию бывшего "мэра" Горловки Эдуарда Матюхи о работе на украинскую разведку.

Сообщают об этом Новости Донбасса.

"Он берет из открытых источников фотографии или рассказывает о людях. Это уже много раз по телевизору показывали, в прессе писали. Он выдает известные факты за эксклюзив. Я считаю, из этого дела на Украине делают пиар", — заявил он.

По словам Литвинова, Матюха был "обычным активистом средней руки" и доступа к "гостайне" не имел. Выдавая же бывшего "мэра" за важного информатора, как утверждает лидер компартии ДНР, украинские спецслужбы пытаются продемонстрировать свою работу и значимость.

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Об отсутствии у Матюхи возможности узнавать секретную информацию заявил и "депутат" ДНР Владислав Бердичевский.

Бывший "народный мэр" Горловки Эдуард Матюха заявил, что работал на украинскую разведку. Собирал информацию о ситуации на оккупированных боевиками территориях в течение 5 лет. Информацию Матюхи подтвердил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.