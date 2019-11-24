Украина не сможет выйти из минских соглашений - эксперт

Путин намеренно "подыграл" Зеленскому Фото: Патриот Донбаса

Россия не уйдет из Донбасса. А Украине сейчас не удасться выйти из минских соглашений. Путин намеренно "подыграл" Зеленскому.

По словам директора аналитического центра "Политика" Николая Давидюка, стратегия Владимира Зеленского была в том, чтобы показать - Россия и пророссийские боевики нарушают перемирие и не выполняют договоренности. В финале - минские соглашения не работают, надо выходить на новые. Путин выходить не хочет, пишет 24канал.

Зеленский хотел показать, что "Минск-2" не работает, а тут Путин "подыграл". Снизилось количество обстрелов в пунктах разведения войск. Это все Путин делает для того, чтобы провести выборы в ОРДЛО на своих условиях. Теперь в России говорят Украине: а теперь проводите выборы. Соцопрос показывает, что выборы там точно нельзя проводить. Это гол в свои ворота,- говорит Николай Давидюк.

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Эксперт добавляет, что выборы -это агитация. А украинские политики не могут приехать на оккупированные территории агитировать. Границу контролируют русские, завезут свои бюллетени. Нужен промежуточный период на деоккупацию и реинтеграцию ОРДЛО.

Президент Владимир Зезеленський до сих пор не показал четкого плана деоккупации Донбасса и Крыма. Об этом Gazeta.ua сказала народный депутат от "Голоса" Юлия Клименко. "Нужно укреплять боеспособность и экономику. Чтобы противостоять Путину, нужно быть сильными. Если показывать, что идем на уступки, тем больше у Путина будет просыпаться хищнический инстинкт. До сих пор нет четкого плана деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий. От разных людей слышим какие-то видения. Зеленский говорит одно, Пристайко - другое, Яременко - третье. И это не согласуется между собой. Нам рассказывают о каких-то договоренностях. Как можно договариваться, не имея стратегии и плана? Когда произошла история с подписью "формулы Штайнмайера", попросили спикера пригласить в зал президента Зеленского, Пристайко и всех причастных к переговорам. Зеленский встретился только с руководителями фракций в закрытом режиме.