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вторник, 05 ноября 2019 08:00

В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина

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В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
Зеленский говорит одно, Пристайко - другое, Яременко - третье. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зезеленський до сих пор не показал четкого плана деоккупации Донбасса и Крыма.

Об этом Gazeta.ua сказала народный депутат от "Голоса" Юлия Клименко.

"Нужно укреплять боеспособность и экономику. Чтобы противостоять Путину, нужно быть сильными. Если показывать, что идем на уступки, тем больше у Путина будет просыпаться хищнический инстинкт.

До сих пор нет четкого плана деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий. От разных людей слышим какие-то видения. Зеленский говорит одно, Пристайко - другое, Яременко - третье. И это не согласуется между собой. Нам рассказывают о каких-то договоренностях. Как можно договариваться, не имея стратегии и плана?
Когда произошла история с подписью "формулы Штайнмайера", попросили спикера пригласить в зал президента Зеленского, Пристайко и всех причастных к переговорам. Зеленский встретился только с руководителями фракций в закрытом режиме.

Понятно, что "формула Штайнмайера" неприемлема для Украины. Сначала Россия должна вывести войска, потом надо вернуть украинский контроль над границей, и только потом, возможно, говорить о каких-то выборах. Иначе реализуем план Путина. Минские договоренности изначально были мертворожденными", - говорит нардеп.

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