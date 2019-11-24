Горловкой руководил украинский разведчик

Бывший "мэр" Горловки Эдуард Матюха работал на украинскую разведку. Фото: ТСН

Бывший "мэр" Горловки Эдуард Матюха оказался украинским разведчиком. Он 5 лет работал среди боевиков.

Теперь Матюха вернулся на подконтрольную Украине территорию, говорится в сюжете "ТСН.Тиждень".

Эту информацию подтвердил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Действительно, Эдуард - это тот человек, который предоставляла необходимую информацию о реальной ситуации на оккупированных территориях", - сказал Скибицкий.

Матюха непродолжительное время был "народным мэром" Горловки, но ушел с этой должности из-за споров боевиков. Разведчик говорит, что его задачей было поссорить их. Впоследствии он стал первым секретарем городского комитета "Компартии" так называемой ДНР.

Матюха рассказал, что собирал информацию о преступлениях России и заводил контакты с российскими коммунистами. По его словам, пророссийские непризнанные анклавы (Абхазия, Северная Осетия, Приднестровье, ДНР и ЛНР) координируются Кремлем через КПРФ, в партии есть ответствененный за это человек - депутат Тайсан Казбек Кучукович.

Украинский разведчик в частности узнал, что этим депутатом и другими коммунистами формируются российские "гуманитарные конвои", в которые включают автомобили с наличными для самоназванных республик Донбасса.

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Матюха собирал свидетельства об участии России и Кремля в войне на Донбассе. Он утверждает, что Москва имеет план "Б" относительно Донбасса - проведение референдума о включении ДНР и ЛНР в состав России, если Украина не пойдет на политические уступки - в реализации Минских соглашений и особого статуса Донбасса.

Также разведчик уверяет, что Москва рассматривает и другой план - создание так называемой "Новороссии" с военным захватом Харькова и Одессы.

Жена Матюхи ничего не знала о том, что муж - украинский разведчик.

В сети опубликовали видео с опустевшей неподконтрольной Украины Горловки Донецкой области. На кадрах видно центральную часть города - расположены в Центрально-городском районе улицы Кирова и Герцена. На них почти нет людей и даже машин. Только осень яркими красками, скрывает серую реальность.