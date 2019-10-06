Чем живет оккупированная террористами Горловка - свежее видео

На видео показан центральный район Горловки. Фото: из открытых источников

В сети опубликовали видео с опустевшей неподконтрольной Украины Горловки Донецкой области.

Ролик блогер Михаил Светлов разместил на YouTube.

На кадрах видно центральную часть города - расположены в Центрально-городском районе улицы Кирова и Герцена. На них почти нет людей и даже машин. Только осень яркими красками, скрывает серую реальность.

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На Донбассе в оккупированной Горловке ликвидировали российских наемников. Один из погибших боевиков - Сотник Богдан Владимирович по прозвищу "Койот". Родом из Горловки. Второй - Иванов Эдуард по прозвищу "Дюха". Он также родился в Горловке.