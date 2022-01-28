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пятница, 28 января 2022 15:04

Пытками требуют признания: российские оккупанты обвинили в шпионаже строителя

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Уже пятый год гражданин Украины Александр Король вынужден встречать свой день рождения в СИЗО оккупированного Донецка.

Александра задержали 19 сентября 2017 года в оккупированной Оленовке, когда возвращался из Волновахи домой в Макеевку. Обвиняют в шпионаже, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Автор: t.me/denisovaombudsman
  Уже пятый год гражданин Украины Александр Король находится в СИЗО временно оккупированного Донецка. Его заменяют в шпионаже - якобы создавал карты военных объектов
Уже пятый год гражданин Украины Александр Король находится в СИЗО временно оккупированного Донецка. Его заменяют в шпионаже - якобы создавал карты военных объектов

"Накануне задержания ему сняли швы после операции - у него был гнойный гангренозный аппендицит. Жена нашла Александра в изоляторе временного содержания Донецка, где ему назначили так называемый административный арест на 30 суток. Позже выяснилось, что его избивали и пытали током, чтобы получить признание" , – рассказала Денисова.

Досудебное расследование по делу о шпионаже продолжается. Александр – профессиональный строитель. Якобы создавал карты военных объектов.

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Александр Король имеет заболевания сердечно-сосудистой системы: гипертрофия правого и левого желудочков. В результате он страдает от головных болей, головокружения и задышки.

Из-за перенесенного острого гангренозного аппендицита появились такие осложнения как тифлит – воспаление слепой кишки. Кроме того, у Александра проблемы с легкими: он не может дышать без медицинских препаратов.

Мужчина постоянно жалуется на острую боль в животе и принимает обезболивающие. В СИЗО Донецка Александр не получает лечения. Приходится рассчитывать только на лекарства, которые передают родные. Но, по словам жены, не все они попадают к нему. Лично она из-за постоянных угроз со стороны террористов и потери работы вместе с маленьким ребенком уехала из ОРДО. На момент задержания дочери Александра было 9 месяцев, а сейчас девочке уже пять лет.

Денисова просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию и способствовать немедленному освобождению Александра Короля.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать.

У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Им известно только о жестоких пытках, которые Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.

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