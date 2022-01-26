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Ломали плоскогубцами зубы и жгли током: украинец умирает в тюрьме оккупантов

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Гражданин Украины Вячеслав Засыпка четвертый год находится в незаконном заключении в Енакиевской колонии № 52 в оккупированной Донецкой области.

Состояние его здоровья после перенесенных пыток крайне критическое, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Вячеслав работал таксистом, в плен попал 9 марта 2018 года в Макеевке, куда повез знакомую.

Автор: t.me/denisovaombudsman
  Украинец Вячеслав Засыпка четвертый год находится в незаконном заключении Донецкой области. Состояние его здоровья после перенесенных пыток критическое
Украинец Вячеслав Засыпка четвертый год находится в незаконном заключении Донецкой области. Состояние его здоровья после перенесенных пыток критическое

"Обоих задержали оккупанты. Обвинили мужчину в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, женщину же впоследствии отпустили. Состояние Вячеслава после пережитых пыток критическое: контузия, сломанные плоскогубцами зубы, ожоги после пыток током", - рассказала Денисова.

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За год до плена Вячеслав получил тяжелые ожоги левой части тела, в результате чего пережил несколько операций. Во время пребывания в печально известной тюрьме "Изоляция" украинца пытали электрическим током, в том числе и по шрамам от ожогов.

В августе 2019-го Вячеслав осудили за "пособничество в совершении теракта" до 17,5 лет лишения свободы.

Мужчина плохо передвигается. Вследствие хронической венозной недостаточности у него отечность ног, трофические язвы, искривление стопы.

Он нуждается в немедленной медицинской помощи, которую в тюрьме не оказывают. А переданные родными лекарства до него не доходят.

Денисова просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию и способствовать немедленному освобождению Вячеслава Засыпки.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать.

У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Им известно только о жестоких пытках, которые Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.

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