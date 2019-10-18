Правительство сообщило, кто из боевиков ДНР и ЛНР не попадают под амнистию

 
Ексклюзивы
1/5
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 513
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1602
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2448
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2043
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2448
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3042
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1512
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4689
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2817
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 936
Фото
Все фото
13
4
4
20
5
2 тысячи выстрелов в минуту: армейцы показали, как учатся стрелять из зениток
2 тысячи выстрелов в минуту: армейцы показали, как учатся стрелять из зениток
Новая техника - новая армия: ВСУ пригнали новый бронеавтомобиль
Новая техника - новая армия: ВСУ пригнали новый бронеавтомобиль
Четверо украинских богатырей установили рекорд: протянули танк Т-72 более 3 метров
Четверо украинских богатырей установили рекорд: протянули танк Т-72 более 3 метров
Зеленский ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения
Зеленский ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения
&quot;Нет капитуляции&quot;: митинг требует отказаться от &quot;формулы Штайнмайера&quot;
"Нет капитуляции": митинг требует отказаться от "формулы Штайнмайера"
Видео
Все видео
Провели в последний путь Ярославу Никоненко
Провели в последний путь Ярославу Никоненко
Бородай ошеломил признанием: Захарченко убили пенсионеры
Бородай ошеломил признанием: Захарченко убили пенсионеры
270 метров к оккупантам: украинские разведчики показали видео ближнего боя
270 метров к оккупантам: украинские разведчики показали видео ближнего боя
Как готовить зимой в окопе и уберечься от снарядов - военные показали видео
Как готовить зимой в окопе и уберечься от снарядов - военные показали видео
Российские диверсанты завязали бой возле Петровского
Российские диверсанты завязали бой возле Петровского
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4059
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7092
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1638
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
17 октября 2019
Просмотров: 450
Пригода з шершнем
Коли було холодно, наші шершні залягли в гнізді над вікном веранди й запакувалися там на зиму. А ось настали дні теплі, аж шовкові на дотик, і це ...
пятница, 18 октября 2019 14:58

Правительство сообщило, кто из боевиков ДНР и ЛНР не попадают под амнистию

  Комментировать
Правительство сообщило, кто из боевиков ДНР и ЛНР не попадают под амнистию
Украина приняла все законодательные акты, необходимые для осуществления амнистии в контексте Минских договоренностей

Участники преступлений на Донбассе могут быть амнистированы только после восстановления суверенитета Украины на оккупированной территории. Однако это не касается виновных в военных преступлениях и лиц, причастных к сбиванию малайзийского Боинга.

Об этом заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил во время часа правительства в Верховной Раде 18 октября, передает Громадське.

"Есть два срока, о которых мы говорим сегодня: недопущение преследования и наказания участников событий в Донецкой и Луганской областях в 2014-м, как это записано в Минских договоренностях. И амнистия", - сказал Бондарь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Амнистии для всех участников событий на Донбассе быть не может - "Слуга народа"

Он напомнил, что в соответствии с пунктом 6-го Минского протокола от 5 сентября 2014-го Верховная Рада приняла соответствующий закон о недопущении преследования и наказания. Но он так и не вступил в силу, поскольку его не подписал тогдашний президент.

Бондарь добавил, что в статье 5 указанного законопроекту содержится исчерпывающий перечень статей Уголовного кодекса Украины, преступления по которым не подпадают под действие закона о недопущении преследования.

По его словам, сегодня Украина уже приняла все законодательные акты, необходимые для осуществления амнистии в контексте выполнения Минских договоренностей.

1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" относительно выборов на оккупированном Донбассе и объяснил, что они состоятся только после вывода всех войск и по Конституции и законам Украины.

Под документом, по которому после выборов на Донбассе вступит в силу закон о статусе оккупированных ныне территорий, стоят подписи представителей Украины и России в ТКГ – Леонида Кучмы и Бориса Грызлова, представителей ДНР и ЛНР – Наталии Никоноровой и Владислава Дейнего, а также представителя председателя ОБСЕ Мартина Сайдика.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
"Быстрый мир любой ценой? Это их похоронит" - Михальчишин
"Быстрый мир любой ценой? Это их похоронит" - Михальчишин Просмотров: 891
Украина в Минске: Роспуск ДНР и ЛНР – обязательное условие Минских соглашений
Украина в Минске: Роспуск ДНР и ЛНР – обязательное условие Минских соглашений 1 Просмотров: 2934
Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности
Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности Просмотров: 7812
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе 3 Просмотров: 4653
Сейчас вы читаете новость «Правительство сообщило, кто из боевиков ДНР и ЛНР не попадают под амнистию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
октября

Писатель написал роман, в котором пожарные сжигают книги

Украинского поэта сожгли в заброшенном сарае

Чтобы засвидетельствовать чудо - опросили 113 свидетелей

Самое читаемое
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
15
 Просмотров: 161454
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера 2 Просмотров: 30960
Названа причина смерти 37-летней женщины, которой не стало после гинекологической процедуры
Названа причина смерти 37-летней женщины, которой не стало после гинекологической процедуры Просмотров: 28902
Известную модель нашли зацементированной в пустыне
Известную модель нашли зацементированной в пустыне Просмотров: 21114
37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры
37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры Просмотров: 20764
Донбасс
Россияне применили тяжелую артиллерию против ВСУ
Россияне применили тяжелую артиллерию против ВСУ 1 Просмотров: 288
Министр обороны отказался комментировать возможную потерю 30 населенных пунктов при разведении войск
Министр обороны отказался комментировать возможную потерю 30 населенных пунктов при разведении войск Просмотров: 603
На Донбассе подорвались украинские военные
На Донбассе подорвались украинские военные Просмотров: 963
Россия готовит масштабное нападение
Россия готовит масштабное нападение Просмотров: 1737
Боевиков на Донбассе будут наказывать огромными штрафами
Боевиков на Донбассе будут наказывать огромными штрафами Просмотров: 837
Больше всего комментируют
4
Московская церковь придумала, как отомстит Греции за признание ПЦУ
3
Детективы НАБУ задержали Гладковского
3
Сколько украинцев поддерживает переход школ на украинский язык
2
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера
2
Арахамия передал доказательства подкупа участников вече "Нет - капитуляции" в СБУ
Голосов: 2331
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua