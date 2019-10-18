Правительство сообщило, кто из боевиков ДНР и ЛНР не попадают под амнистию

Украина приняла все законодательные акты, необходимые для осуществления амнистии в контексте Минских договоренностей

Участники преступлений на Донбассе могут быть амнистированы только после восстановления суверенитета Украины на оккупированной территории. Однако это не касается виновных в военных преступлениях и лиц, причастных к сбиванию малайзийского Боинга.

Об этом заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил во время часа правительства в Верховной Раде 18 октября, передает Громадське.

"Есть два срока, о которых мы говорим сегодня: недопущение преследования и наказания участников событий в Донецкой и Луганской областях в 2014-м, как это записано в Минских договоренностях. И амнистия", - сказал Бондарь.

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Он напомнил, что в соответствии с пунктом 6-го Минского протокола от 5 сентября 2014-го Верховная Рада приняла соответствующий закон о недопущении преследования и наказания. Но он так и не вступил в силу, поскольку его не подписал тогдашний президент.

Бондарь добавил, что в статье 5 указанного законопроекту содержится исчерпывающий перечень статей Уголовного кодекса Украины, преступления по которым не подпадают под действие закона о недопущении преследования.

По его словам, сегодня Украина уже приняла все законодательные акты, необходимые для осуществления амнистии в контексте выполнения Минских договоренностей.

1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" относительно выборов на оккупированном Донбассе и объяснил, что они состоятся только после вывода всех войск и по Конституции и законам Украины. Под документом, по которому после выборов на Донбассе вступит в силу закон о статусе оккупированных ныне территорий, стоят подписи представителей Украины и России в ТКГ – Леонида Кучмы и Бориса Грызлова, представителей ДНР и ЛНР – Наталии Никоноровой и Владислава Дейнего, а также представителя председателя ОБСЕ Мартина Сайдика.