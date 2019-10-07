Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности

 
Ексклюзивы
1/5
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 1449
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1530
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4131
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 5607
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3591
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1908
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 495
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1512
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Просмотров: 5031
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
1 Просмотров: 1521
Фото
Все фото
7
3
4
8
12
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
&quot;Слуги народа&quot; заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
"Слуги народа" заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию
Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию
&quot;Зеленского вон&quot; - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
"Зеленского вон" - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
Видео
Все видео
Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности
Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности
Свадьба сына Луценко: расследование нападения на журналистов завершилось пшиком
Свадьба сына Луценко: расследование нападения на журналистов завершилось пшиком
Зеленский вычитывает тексты "Квартала 95"
Зеленский вычитывает тексты "Квартала 95"
Лукашенко оконфузился во время выступления в Украине
Лукашенко оконфузился во время выступления в Украине
Разумков потроллил Киву с его "потребностями"
Разумков потроллил Киву с его "потребностями"
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 1143
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6138
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1206
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 954
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
Просмотров: 225
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
понедельник, 07 октября 2019 22:13

Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности

  Комментировать
Никакого &quot;особого статуса&quot; Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности
Никакого "особого статуса" Донбасса, говорил Зеленский в апреле.

Перед выборами президента Владимир Зеленский заявлял, что против "особого статуса" Донбасса и амнистии боевикам. Об этом он говорил журналистам в интервью в апреле.

На вопрос журналиста "РБК-Україна": "Для вас лично Путин враг?" Зеленский ответил: "Конечно".

- Подпишите ли вы закон о амнистии боевиков?

- Нет.

- Должен ли быть у Донбасса "особый статус"?

- Я считаю, что нет... Здесь нам поможет информационная война.

Об интервью напомнили ведущие телепрограммы "Агентство медийной безопасности".

"Он вообще ведет информационную войну? - спрашивает журналист Татьяна Мыкытенко. - Проблема в том, что никто не понимал, что происходит, что это за "формула Штайнмайера". Никто не давал никаких разъяснений. Получили разъяснения на пресс-конференции президента уже во вторник, после того, как всем стало известно, что "формулу" подписали. А как же "надо говорить народу", "надо ничего не делать без разъяснений для народа".

"Зеленский сам себе противоречит, если взять слова, которые он говорил до президентства, теперь - после президентства. Нам никто ничего не объясняет. Ни Мендель, ни команда Зеленского. Они начинают говорить уже после того, как что-то происходит", - отметила телеведущая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский не осознает трагичности, в которой находится - Бессмертный

1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовывает "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе.

По так называемой "формуле Штайнмайера" оккупированные территории должны получить временный особый статус в день проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы, Верховная Рада якобы должна закрепить "статус" на постоянной основе.

На следующий день в Киеве на майдане Независимости прошла акция протеста против подписания Украиной "формулы Штайнмайера". Аналогичные акции прошли и в ряде других городов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
октября

Два шведа спасли музыкальную индустрию от пиратства

Украинский правозащитник погиб в российской больнице

Украинец разбился во время показательного полета

Даниил Галицкий дважды отказался от короны

Самое читаемое
Фотограф Ги Бурден: &quot;Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься&quot;
Фотограф Ги Бурден: "Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься"
26
 1 Просмотров: 203436
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление Просмотров: 179066
Проституция и человечность: фотограф показал жизни трансвеститов Франции
Проституция и человечность: фотограф показал жизни трансвеститов Франции
14
 Просмотров: 60673
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
14
 Просмотров: 55859
Умерла молодая украинская актриса театра и кино
Умерла молодая украинская актриса театра и кино Просмотров: 36218
Политика
Зеленский собирает большой форум - Разумков
Зеленский собирает большой форум - Разумков Просмотров: 1368
Зеленский не осознает трагичности, в которой находится - Бессмертный
Зеленский не осознает трагичности, в которой находится - Бессмертный 2 Просмотров: 4185
Суд отказался рассмотреть иск Кличко к "1+1"
Суд отказался рассмотреть иск Кличко к "1+1" 1 Просмотров: 315
Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражу
Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражу 3 Просмотров: 1971
Российские СМИ заявили о визите Миятович в Крым: МИД Украины напомнило о международном праве
Российские СМИ заявили о визите Миятович в Крым: МИД Украины напомнило о международном праве Просмотров: 414
Больше всего комментируют
10
"Нет капитуляции!" - по всей Украине прошли вече (трансляция в прямом эфире)
4
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
4
За обмен валюты придется платить: подробности
3
Порошенко загнал Бойко в угол: то есть не Путин виноват в войне против Украины, а украинская власть?
3
Богдан намекнул на "проплаченное" вече. Активисты ответили жестким условием
Голосов: 12441
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua