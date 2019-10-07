Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности

Никакого "особого статуса" Донбасса, говорил Зеленский в апреле.

Перед выборами президента Владимир Зеленский заявлял, что против "особого статуса" Донбасса и амнистии боевикам. Об этом он говорил журналистам в интервью в апреле.

На вопрос журналиста "РБК-Україна": "Для вас лично Путин враг?" Зеленский ответил: "Конечно".

- Подпишите ли вы закон о амнистии боевиков?

- Нет.

- Должен ли быть у Донбасса "особый статус"?

- Я считаю, что нет... Здесь нам поможет информационная война.

Об интервью напомнили ведущие телепрограммы "Агентство медийной безопасности".

"Он вообще ведет информационную войну? - спрашивает журналист Татьяна Мыкытенко. - Проблема в том, что никто не понимал, что происходит, что это за "формула Штайнмайера". Никто не давал никаких разъяснений. Получили разъяснения на пресс-конференции президента уже во вторник, после того, как всем стало известно, что "формулу" подписали. А как же "надо говорить народу", "надо ничего не делать без разъяснений для народа".

"Зеленский сам себе противоречит, если взять слова, которые он говорил до президентства, теперь - после президентства. Нам никто ничего не объясняет. Ни Мендель, ни команда Зеленского. Они начинают говорить уже после того, как что-то происходит", - отметила телеведущая.

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1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовывает "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе. По так называемой "формуле Штайнмайера" оккупированные территории должны получить временный особый статус в день проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы, Верховная Рада якобы должна закрепить "статус" на постоянной основе. На следующий день в Киеве на майдане Независимости прошла акция протеста против подписания Украиной "формулы Штайнмайера". Аналогичные акции прошли и в ряде других городов.