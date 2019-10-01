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воскресенье, 06 октября 2019 20:23

"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе

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&quot;Нейтральный статус, русский язык и выборы&quot; - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
Ирина Бекешкина: Почти все пункты Минских соглашений не воспринимает общество. Фото: Сергей Старостенко

Установления мира на Донбассе силовым путем поддерживают 17 процентов населения. 49 процентов считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

"Граждане ждут мира. Нерешенная ситуация на Донбассе была одним из факторов, которые привели к поражению предыдущей власти. Но принять конец войны любой ценой согласны лишь 25-27 процентов. Большинство из них живет ближе к фронту", - говорит она.

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По словам социолога, есть ряд уступок, которые неприемлемы для народа.

"Украинцы против выборов на оккупированных территориях. Прописанный в Минских договоренностях особый статус - неприемлем. Полная амнистия боевиков - тоже. Люди против формирования автономной местной полиции. Такая ситуация по всей территории - и на подконтрольном Украине Донбассе. Почти все пункты Минских соглашений не воспринимает общество. Однако оно делится в вопросе о нейтральном статусе Украины - на востоке и юге эту идею поддерживают. Разные мнения и относительно статуса русского языка. Люди готовы на компромиссы в гуманитарной сфере ради мира", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Ириной Бекешкиной читайте в журнале "Країна" от 3 октября.

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Дата
06
октября

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