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среда, 16 октября 2019 13:11

Амнистии для всех участников событий на Донбассе быть не может - Слуга народа

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Амнистии для всех участников событий на Донбассе быть не может - Слуга народа
Амнистии для всех участников ООС не будет. Фото: Украина Today

Безусловной амнистии для всех участников событий на Донбассе, как это зафиксировано в Минских договоренностях-2, быть не может. Об этом заявил нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

"В Украине у нас существует законопроект, который несколько иначе объясняет амнистию, наше понимание амнистии, чем то, что заложено в Минских договоренностях-2. Там есть грубая фраза о том, что Украина обеспечит амнистию, недискриминацию и непреследования для всех участников событий на Донбассе. Это не так", - заявляет нардеп.

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По словам Яременко, не возможно отбросить общий принцип права – неотвратимость наказания для тех, кто совершили военные преступления, преступления против человечности, причастны к убийствам и пыткам. Украина никогда не пойдет на амнистию.

"Украине следует двигаться в сторону принятия законов, которые позволят четко установить правовой статус людей, которые оставались на оккупированных территориях. В частности, определить статус тех, чьи действия не содержат состава преступления согласно уголовному законодательству, но могут подвергаться моральному осуждению. Законодательство должно дать ответ на вопрос, что делать с такими людьми, а также с теми, кто находился в незаконных вооруженных формированиях, но не причастны к убийствам, обстрелам украинских территорий, пыток, с теми, кто раскаялся", - говорит Яременко.

1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" относительно выборов на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода всех войск и по Конституции и законам Украины.
Под документом, по которому после выборов на Донбассе вступит в силу закон о статусе оккупированных ныне территорий, стоят подписи представителей Украины и России в ТКГ – Леонида Кучмы и Бориса Грызлова, представителей ОРДО и ОРЛО – Натали Никоноровой и Владислава Дейнего, а также представителя председателя ОБСЕ Мартина Сайдика.

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16
октября

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  • Нет, мир будет только после победы
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