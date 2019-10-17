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пятница, 18 октября 2019 06:25

"Быстрый мир любой ценой? Это их похоронит" - Михальчишин

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Автор: Ярослав ТЫМЧИШИН
  Украине нужны министерства пропаганды и гибридной войны. Невозможно вести эффективную войну против гибридной угрозы, пользуясь понятийным аппаратом XIX века, считает Юрий Михальчишин
Украине нужны министерства пропаганды и гибридной войны. Невозможно вести эффективную войну против гибридной угрозы, пользуясь понятийным аппаратом XIX века, считает Юрий Михальчишин

Власть демонстрирует крайне нестабильные ориентации и сигналы.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал Юрий Михальчишин - политолог, в прошлом - представитель ВО "Свобода", служит в отдельном отряде специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов".

"Надо понимать, как власть собирается решать базовые проблемы государства. Быстрый мир любой ценой? Это их похоронит. Распродажа остатков государственных предприятий и земли? Это приблизит их к социальному конфликту", - говорит Михальчишин.

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Считает, что Украина не прошла "точку невозврата".

"Мы находимся на пороге серьезной турбулентности, которая может завершиться очередной потерей суверенитета. Сегодня не надо говорить об угрозе русских танков во Львове. Они виртуально уже здесь.

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Нам нужны министерства пропаганды и гибридной войны. Невозможно вести эффективную войну против гибридной угрозы, пользуясь понятийным аппаратом XIX века. Формировать свою правду - и на прошлое, и на будущее - жизненно необходимо", - считает Михальчишин.

Установление мира на Донбассе силовым путем поддерживают 17% населения. 49% считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все, говорит социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

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