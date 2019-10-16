Украина в Минске: Роспуск ДНР и ЛНР – обязательное условие Минских соглашений

Также в ОРДЛО должны выйти из рублевой зоны, вернуть государственную собственность и оплатить налоги. Фото с открытых источников.

Выполнение политической части Минских договоренностей возможно лишь при условии роспуска террористических организаций ЛНР и ДНР.

А также полного прекращения огня и вывода из Украины российской армии, об этом на переговорах в Минске заявила украинская сторона.

"Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок Л/ДНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывода из территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники, разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями", - написала в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Представители Украины в очередной раз подчеркнули на необходимости выхода ОРДЛО из рублевой валютной зоны, возвращении украинской государственной и частной собственности, а также восстановлении уплаты налогов в бюджет Украины.

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о достижении консенсуса с главами МИД стран-членов Европейского Союза по сохранению санкций против России.