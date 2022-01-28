Постоянные судороги и боль: омбудсмен бьет тревогу из-за состояния украинца в России

На фото крымский татарин Джемиль Гафаров, которого незаконно удерживает Российская Федерация и продолжает применять пытки. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Гражданин Украины 59-летний Джемиль Гафаров находится в незаконном заключении в СИЗО-5 российского города Ростов-на-Дону.

Состояние его здоровья ухудшилось, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Мужчина является фигурантом так называемого дела "Хизб ут-Тахрир". Пленнику трудно посещать судебные заседания, которые его истощают. Из-за этого ему требуется больше времени на восстановление.

"У Джемиля Гафарова обострилась почечная болезнь. Его беспокоят постоянные судороги в ногах, сильная боль в сердце и резкие скачки давления. Однако руководство СИЗО-5 игнорирует обращение политзаключенного и не оказывает никакой медицинской помощи. Любые письменные обращения по плановому осмотру и обеспечение лекарством остаются без реагирования", - подчеркнула Денисова.

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В ноябре прошлого года защита добилась, чтобы Гафарова взяли анализы. Результаты до сих пор ему не сообщили, несмотря на многочисленные обращения, добавила омбудсмен.

"Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно принять меры по восстановлению прав гражданина Украины, в том числе безотлагательно провести полное медицинское обследование с последующим назначением соответствующего лечения", - призвала Денисова.

Она также просит международное сообщество вмешаться в ситуацию и способствовать немедленному освобождению Гафарова.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать. У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Им известно только о жестоких пытках, которые Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.