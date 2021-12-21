Крымский татарин рассказал, как его пытали сотрудники ФСБ

Оккупанты задержали крымского татарина. Фото: Ґрати

Крымский татарин Нариман Аметов подвергся пыткам со стороны сотрудников ФСБ России - его били током. Аметова российские силовики задержали 17 декабря.

Видеозапись с рассказом мужчины обнародовала "Крымская солидарность".

Около 6 утра в Старом Крыму силовики пришли с обыском в здание крымского татарина. Мужчину почти сразу забрали с собой на допрос, предположительно в УФСБ Крыма, а обыск продолжался в его отсутствие.

Следственные действия, по словам родственников и самого Аметова, проводились в связи с подрывом газопровода в поселке Перевальное.

Никто не знал, где он провел день, но вечером вернулся и сообщил, что пережил пытки и издевательства крымских спецслужб.

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"Под ухо мне засунули какие-то тряпки. Я почувствовал, что туда начали продвигать провода, чувствовал их движение по лицу и понял, что меня будут бить током. Максим спросил, не передумал ли я. Я настаивал на адвокате. Он сказал: "А, адвоката?". И здесь был первый разряд.

Он был болезненным. С моими мозгами что-то происходило, но я терпел. Разряд длился две-три секунды, длительный. Я вытерпел и ни слова не пикнул, сказав себе: "Я буду держаться". Но я понимал, что долго не продержусь, глядя, сколько они будут бить.

Последовал второй удар, его я тоже выдержал. Но вслед я получил третий удар. Он был так силен, что я не могу объяснить, что со мной происходило. В тот момент у меня мозги уплыли, я ничего не контролировал...

Пришел какой-то сотрудник ФСБ и сказал: "Ты сказал правду. Ты нигде не замешан, не засвечен. Ты чист". И добавил, что якобы я им больше не нужен. Но они предупредили: если я заявлю о пытках, о происходившем здесь, в подвале, они обнародуют бумагу о сотрудничестве с ними, которую я подписал. Я сказал: "Хорошо, я говорить не буду". Но они сделали ошибку. Лучше бы они убили меня, потому что я буду рассказывать обо всем, что происходит".

После пыток крымского татарина увезли за город и там оставили. Домой его довезли на машине, которую увидел возле заправки.

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