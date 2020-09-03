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четверг, 03 сентября 2020 14:50

Помогал тушить пожар на Луганщине: пропал украинский военный

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Помогал тушить пожар на Луганщине: пропал украинский военный
Серьезные ожоги получили двое военных старший лейтенант и сержант. Фото: mil.gov.ua

Один из военных, которые помогали спасателям в борьбе с масштабным пожаром на Луганщине, пропал без вести, еще 2 получили ожоги.

Не исключено, что он погиб, сообщил министр обороны Андрей Таран на брифинге в Северодонецке, передает Укринформ.

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Серьезные ожоги получили старший лейтенант и сержант. Один из них - 48% тела. Таран добавил, что пострадавших представят к государственным наградам.

Министр опроверг информацию об уничтожении огнем большого количества военной техники. Сгорели, по его словам, одна БМП и один грузовик "Урал".

Масштабные степные и лесные пожары продолжаются на Луганщине вторые сутки. Первые очаги возгорания были зафиксированы на рубеже Счастье - Лобачево - Лопаскино - Трехизбенка. Характер возникновения эпицентров горения свидетельствует об умышленном поджоге.

Объявлен высший уровень пожарной опасности. К ликвидации пожаров привлечено почти 600 человек и 84 единицы техники Вооруженных Сил Украины и ДСНС.

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