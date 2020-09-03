Оккупанты устроили провокацию у Марьинки

Защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

За прошедшие сутки, 2 сентября, на участках ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Неприцельным выстрелом из подствольного гранатомета противник пытался спровоцировать наших воинов на участке фронта вблизи Марьинки. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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"Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 3 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере.

С начала объявленного 27 июля перемирие на Донбассе Наблюдательная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала более 800 нарушений режима прекращения огня. Среди них - взрывы, обстрелы ракетами и из стрелкового оружия.