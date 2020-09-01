Боевики провоцируют украинских воинов

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

За прошедшие сутки, 31 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 2 факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Враг открывал огонь из стрелкового оружия на участке фронта вблизи Водяного. Кроме того, неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета зафиксировано вблизи Авдеевки. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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"Эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов, не было", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 1 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

По данным нашей разведки, подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе продолжают нести потери личного состава. Все - небоевые. С начала перемирия, то есть с 27 июля, 21 боевик на Донбассе умер и 29 получили ранения не по вине украинских бойцов.