Возле жилых домов нашли гранатометы, мины и патроны

На Луганщине сотрудники Службы безопасности обнаружили схрон с оружием.
Арсенал был размещен в подземном тайнике неподалеку жилых домов в селе Колядовка Новоайдарского района, сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы изъяли из тайника 2 гранатомета РПГ-22, 66 артиллерийских снарядов, 8 противопехотных гранат различных модификаций, противотанковую мину ТМ-62 (вес тротила 7,5 килограмма) и более 7000 патронов различного калибра.
Полученные средства поражения передали группе разминирования для уничтожения.
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Начато уголовное производство.
Ранее сообщалось, что в городе Люботин Харьковской области полиция обнаружила подпольный склад с боеприпасами и другими средствами поражения.
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