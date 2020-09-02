Возле жилых домов нашли гранатометы, мины и патроны

В Луганской области нашли тайник с оружием. Фото: прессцентр СБУ.

На Луганщине сотрудники Службы безопасности обнаружили схрон с оружием.

Арсенал был размещен в подземном тайнике неподалеку жилых домов в селе Колядовка Новоайдарского района, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы изъяли из тайника 2 гранатомета РПГ-22, 66 артиллерийских снарядов, 8 противопехотных гранат различных модификаций, противотанковую мину ТМ-62 (вес тротила 7,5 килограмма) и более 7000 патронов различного калибра.

Полученные средства поражения передали группе разминирования для уничтожения.

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Начато уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в городе Люботин Харьковской области полиция обнаружила подпольный склад с боеприпасами и другими средствами поражения.