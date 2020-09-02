Пошли в ход гранатометы: сообщили последние новости с передовой

Ситуация в районе проведения операции Обьеднаних сил остается полностью контролируемой украинским защитниками. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

За прошедшие сутки, 1 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня.

В районе Водяного зафиксировано огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия и АГС-17. Также враждебные провокации имели место у Майорска, где зафиксировано выстрел из ручного противотанкового гранатомета. И Марьинки, где отмечено несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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"Во всех случаях действия врага были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам. Украинские защитники оружие в ответ не применяли", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 2 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала объявленного 27 июля перемирие на Донбассе Наблюдательная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 800 нарушений режима прекращения огня. Среди них - взрывы, обстрелы ракетами и из стрелкового оружия.