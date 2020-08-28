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пятница, 28 августа 2020 20:21

Обнаружили военного ВСУ, который был наемником боевиков

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Обнаружили военного ВСУ, который был наемником боевиков
Контрразведка нашла боевика. Фото: СБУ

Контрразведчики СБУ обнаружили на Харьковщине бывшего боевика ДНР, который сейчас является действующим военнослужащим ВСУ.

"В ходе следствия установлено, что житель Харьковской области в июля 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористической организации ДНР. На должности стрелка в составе так называемых "Спецназа ДНР" и "Батальона "Оплот" он исполнял обязанности патрульного, охранял подконтрольные боевикам объекты и местность. За это харьковчанин получал ежемесячно деньги в эквиваленте около 5 тыс. грн", - говорится в сообщении СБУ.

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В октябре 2014 года мужчина сам решил уйти от террористов и вернулся в Харьковскую обл. Впоследствии он вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

Управление СБУ в Харьковской области сообщило бывшему боевику о подозрении.

С начала перемирия, то есть с 27 июля, 21 боевик на Донбассе умер и 29 получили ранения по вине украинских бойцов.

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