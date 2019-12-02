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понедельник, 02 декабря 2019 09:46

Погибшие бойцы ООС были офицерами спецназа "Альфа"

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Погибшие бойцы ООС были офицерами спецназа &quot;Альфа&quot;
Погибшие бойцы спецназа "Альфа" .Фото: freeradio.com.ua

1 декабря 2019 при исполнении боевого задания на Донбассе военнослужащие погибли два офицеры спецназа "Альфа" Службы безопасности Украины. Известно, что их имена Денис и Дмитрий. Об этом сообщил бывший боец ​​этого спецподразделения Роман Костенко у себя в Facebook.

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"Я хорошо знал Дениса и Дмитрия, мы вместе прошли через много испытаний и выполнен многие задачи. Это были сильные, надежные и мужественные воины, высококвалифицированные профессионалы, настоящие офицеры и патриоты Украины. Почил с миром, ребята ...", - пишет подполковник Роман Костенко с позывной сигнал "Гром".

Костенко в своем сообщении Добавил, что Гибель спецназовцев СБУ - напоминание о том, что Бойцы "Альфы" - "Это не маски-шоу на обысках, это защитники Родины, которые Ежедневно рискует, а часто и жертвуют своими жизнь ради мирного неба над Украиной" .

Разминированием на Донбассе занимаются около 600 саперов от правительственных и неправительственных организаций.

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