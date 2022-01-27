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четверг, 27 января 2022 14:49

Кулеба сообщил хорошую новость после встречи "нормандской четверки"

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Кулеба сообщил хорошую новость после встречи &quot;нормандской четверки&quot;
Кулеба призвал Запад укреплять военное сотрудничество с Украиной. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя встречу политических советников лидеров "нормандской четверки", назвал положительной новостью готовность России продолжить переговоры по урегулированию войны на Донбассе.

Об этом пишет The Guardian.

По его словам, договоренность о новой встрече показывает, что Москва хочет дипломатического разрешения нынешнего кризиса.

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"Хорошая новость в том, что советники договорились встретиться в Берлине через две недели. А это значит, что минимум ближайшие две недели Россия, скорее всего, останется на дипломатическом пути", - сказал Кулеба.

В то же время, он призвал страны Запада укреплять военное и оборонное сотрудничество с Киевом.

"Хоть я и большой поклонник мягкой силы, боюсь, что пора использовать жесткую силу", - сказал Кулеба.

26 января в Париже прошли переговоры советников лидеров стран "нормандского формата". В них приняли участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, дипломатические советники президента Франции Эммануэля Макрона и федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Они продолжались 8,5 ч.

Все подтвердили приверженность Минским соглашениям, которые являются основой для работы в "нормандском формате".

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