Эрдоган пригласил в Анкару Путина и Зеленского: Кремль назвал условия визита

Пока в Кремле ответили только на возможность поездки в Турцию. Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил в Турцию президента РФ Владимира Путина и предложил организовать его встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре.

В Кремле ответили только на возможность визита в Турцию, но при условии приемлемых эпидемиологической обстановки и графика поездки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Президент Путин с благодарностью принял это приглашение. Они с президентом Эрдоганом договорились, что как только будут позволять эпидемиологическая обстановка и графики, он обязательно воспользуется этим приглашением", - сказал Песков.

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Он отметил, что сложилась пауза и в проведении межправкомиссии, и высшего органа двусторонних отношений, возглавляемого двумя президентами. В то же время Эрдоган заявил о готовности принять все эти меры в Турции.

Турецкий президент также подтвердил предложение провести в Турции саммит президентов России и Украины.

Президент Турции Эрдоган может посетить Украину 3 февраля. В этот день отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Украиной и Турцией.