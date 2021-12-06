Канада не будет отправлять в Украину дополнительных инструкторов

Канада не собирается увеличивать свой военный контингент в Украине, чтобы не раздражать Россию.
Следует быть осмотрительными между воздержанием и эскалацией, заявил новый начальник Штаба обороны Канады Уэйн Эйри, находившийся на этой неделе с визитом в Украине, передает The Globe & Mail.
"Что мы делаем с операцией UNIFIER – показываем долгосрочную преданность Украине. Но следует быть очень осмотрительными относительно баланса между воздержанием и эскалацией, а также восприятия с другой стороны. В этом случае ведущую роль обязательно должна играть дипломатия", – сказал Эйри.
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По его словам, увеличение количества войск в Украине может спровоцировать Россию.
Эйри подчеркнул, что "потенциальных противников всегда нужно воспринимать всерьез".
Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Канаду, США и Великобританию увеличить количество своих военных инструкторов в Украине и разместить их вблизи линии столкновения.
Он подчеркнул, что Украине нужен "быстрый ответ" со стороны союзников, который бы помог решить проблему нехватки зенитных ракет, современных боевых самолетов и военно-морских судов, а также средств радиоэлектронного подавления.
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