Канада не будет отправлять в Украину дополнительных инструкторов

Канада не будет посылать в Украину дополнительных инструкторов, чтобы не раздражать Россию. Фото: Flickr/DVIDSHUB

Канада не собирается увеличивать свой военный контингент в Украине, чтобы не раздражать Россию.

Следует быть осмотрительными между воздержанием и эскалацией, заявил новый начальник Штаба обороны Канады Уэйн Эйри, находившийся на этой неделе с визитом в Украине, передает The Globe & Mail.

"Что мы делаем с операцией UNIFIER – показываем долгосрочную преданность Украине. Но следует быть очень осмотрительными относительно баланса между воздержанием и эскалацией, а также восприятия с другой стороны. В этом случае ведущую роль обязательно должна играть дипломатия", – сказал Эйри.

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По его словам, увеличение количества войск в Украине может спровоцировать Россию.

Эйри подчеркнул, что "потенциальных противников всегда нужно воспринимать всерьез".

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Канаду, США и Великобританию увеличить количество своих военных инструкторов в Украине и разместить их вблизи линии столкновения. Он подчеркнул, что Украине нужен "быстрый ответ" со стороны союзников, который бы помог решить проблему нехватки зенитных ракет, современных боевых самолетов и военно-морских судов, а также средств радиоэлектронного подавления.