Резников призвал Канаду, США и Великобританию направить военных на границу с РФ

Министр обороны Алексей Резников призвал Канаду, США и Великобританию направить в Украину военных инструкторов. Фото: УНИАН

Министр обороны Алексей Резников призвал Канаду, США и Великобританию направить в Украину военных инструкторов и разместить их на позициях вблизи линии фронта.

Украине нужен "быстрый ответ" со стороны союзников, который помог бы решить проблему нехватки зенитных ракет, современных боевых самолетов и военно-морских судов, а также средств радиоэлектронного подавления. Об этом Резников сказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

По словам Резникова, эти военные должны быть размещены в местах, где Россия может их видеть.

"Было бы хорошо, если бы канадские инструкторы были размещены в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на Змеином острове", - сказал министр.

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Он считает, что Канада, США и Великобритания должны совместно и оперативно предоставить военную поддержку Украине в ее противостоянии с Россией. Предупредив, что шаги по сдерживанию вторжения президента России Владимира Путина необходимы сейчас, потому что "позже будет слишком поздно".

Резников отметил, что видит раскол среди стран НАТО в том, как далеко можно зайти в поддержку Украины. По его словам, Канада, США и Великобритания были более склонны бросить вызов агрессивному поведению Путина, в то время как Германия и Франция колебались, потому что были озабочены сохранением своих экономических отношений с Россией.

Министр призвал "англосаксонских союзников" действовать вне Организации Североатлантического договора, если это необходимо, о предоставлении вооружений и другой поддержки украинским военным.

По словам Резникова, военная поддержка должна производиться одновременно с новыми экономическими санкциями, направленными против личных активов Путина и его ближайшего окружения.

Общее количество российских войск, которые могут привлечь для эскалации против Украины, 94,3 тыс. солдат и офицеров. Украина допускает возможность вторжения России. Наблюдение Украины очередных приготовлений России совпадает с оценками иностранных партнеров. Более вероятным временем достижения готовности к эскалации может стать конец января.