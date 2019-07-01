"И это сказал второй человек после самого Зеленского": соцсети возмущены пророссийским заявлением Богдана

Глава администрации президента Украины заявил, что жителям Донбасса надо статус русского языка. Фото: Depositphotos

Граждан Украины возмутило заявление главы офиса президента Украины Андрея Богдана о статусе русского языка на Донбассе.

На вопрос журналиста во время интервью РБК-Украина он сказал, что жителям Донецкой и Луганской областей необходимо разрешить разговаривать на русском.

Для того, чтобы понять граждан, председатель офиса предлагает провести референдум.

На вопрос журналиста о возможном недовольстве этим у жителей Одесской и Харьковской областей он ответил следующим образом:

"Давайте тогда всех заставим говорить по-украински? Тогда остановимся на том, что Украина - это у нас будет Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областями", - сказал он добавив, что другой вариант будет навязыванием мнения какой-то части Украины.

Соцсети взорвались после такого интервью.

"Не знаю, бывал глава ОП в Донецке и Луганске, но если он вдруг не знает, то хочу сказать, что ни разу, ни одного дня никто не запрещал в этих областях разговаривать на русском языке. Так же, как и в других областях тоже. Нет ни одной области в Украине, где было бы запрещено разговаривать на русском языке. Люди как общались, так и продолжают общаться и на русском, и на других языках, на которых им заблагорассудится", - пишет журналист Денис Казанский.

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"Языковой вопрос не вернет территории ОРДЛО, которые находятся под контролем Кремля под контроль Украины. Или не вернет. Потому что Кремлю надо другое. Кремль хочет остановить любой ценой евроинтеграционные процессы у нас и взять под контроль Украины", - пишет народный депутат Борислав Береза.

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"У меня абсолютно устойчивое ощущение, что к власти в Украине пришли инопланетяне. Рептилоиды, блин. Неизведанние формы жизни", - пишет журналист Аркадий Бабченко.

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"Слова этого хайпожора направлено коррелируют с российской пропагандой о "двух несогласных регионах, восставших против нацистов". Если ты, находясь на такой высокой должности, не понимаешь, что есть красные границы, за которые нельзя заходить - значит, ты уже не дурак , а прямой враг", - написал журналист Богдан Буткевич.

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"Для новинского и других шуфричей и мураеву украинский язык - это понятная удобная мишень для атаки. Атакуя язык, они атакуют Украину как таковую и все украинское. Было бы это что-то другое, так же терзали бы что-то другое. В вожделенной ними России речь имеет системообразующую роль, один из инструментов экспансии, идентификации и разделения на своих и чужих", - пишет блогер Александр Солонько.

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"Чем глубже копают новую администрацию и зекоманду - тем больше малороссийского примитива вылезает наружу", - пишет блогер Роман Кулик.

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"На Донбассе не было никакого восстания, а было вторжение российских диверсантов, а потом и регулярных войск и предательство местных чиновников и силовиков. Вот что там было. Вот почему на освобожденных территориях Донбасса никто не говорит, что его притесняют по языку", - пишет журналист Виталий Портников.

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"73%, какие же все же вы идиоты ... Если Украины не станет, вы скажете "а кто же знал". А некоторые, правда -"наконец". Это войдет в учебники, как мастер-класс инфантильности", - написал жирналист Виталий Гайдукевич.

Предложение главы Офиса президента Андрея Богдана провести референдум о предоставлении русскому языку статуса регионального на Донбассе не является украинским. Об этом сказал председатель комитета по вопросам культуры и духовности, соавтор языкового закона Николай Княжицкий во время согласительного совета