В Раде возмущены заявлением Богдана о русском языке

Княжицкий отметил, что люди могут говорить на любом языке. Фото: oleshki.in.ua

Предложение главы Офиса президента Андрея Богдана провести референдум о предоставлении русскому языку статуса регионального на Донбассе не является украинским.

Об этом сказал председатель комитета по вопросам культуры и духовности, соавтор языкового закона Николай Княжицкий во время согласительного совета, передает "Эспрессо".

"Меня удивило и возмутило интервью Богдана, где он предлагает провести референдум о языке, позволить Донецку и Луганску разговаривать на русском. Но им никто и не запрещает этого делать. Наш закон не запрещает разговаривать по-русски. Богдан подчеркивает в интервью, что он, как и я, является львовянином, но высказывания его не только не как львовянина, а как не украинца", - сказал Княжицкий.

Он также подчеркнул, закон не запрещает использование любого языка, также предусмотрены постепенные введения в действие его норм.

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Председатель Офиса президента Андрей Богдан предложил предоставить русскому языку на Донбассе статус регионального.