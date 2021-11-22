"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии

Виктор Муженко "Отсутствие понятной оборонной политики власти подрывает доверие к руководству государства. Денежное обеспечение Вооруженных Сил ниже, чем в других силовых структурах. А служебная нагрузка выше". Фото: Тарас Подолян

Высшее командование Вооруженных сил, командиры низших звеньев управления стали заложниками бездействия или саботирования решения проблем обороноспособности государства, сказал в интервью журналу "Країна" бывший начальник Генштаба Виктор Муженко.

Государственные должностные лица не считают приоритетной в своей деятельности социальную и правовую защиту личного состава армии. Красивые заявления о "человекоцентричности" в ВСУ реально ничем не подтверждены. Напротив, есть прецеденты, приводящие к разрушению обороноспособности, говорит бывший начальник Генштаба.

"Увольняются офицеры и сержанты, прошедшие подготовку по стандартам НАТО. Это опасно", – говорит Муженко.

Назначение новых военных руководителей с боевым опытом должно улучшить состояние армии, считает генерал.

"Есть надежда, что с назначением нового главнокомандующего и начальника Генштаба положение дел в армии улучшится, – говорит он. – На высшие должности пришли обожженные войной люди, с боевым опытом (главнокомандующим Вооруженными силами в июле назначили Валерия Залужного, начальником Генерального штаба ВСУ – Сергея Шапталу. – Gazeta.ua). Их нужно поддержать, усилить мотивацию материально. Отсутствие понятной оборонной политики власти подрывает доверие к руководству государства. Денежное обеспечение Вооруженных Сил ниже, чем в других силовых структурах. А служебная нагрузка выше. Особенно у тех, кто выполняет задачи в Операции объединенных сил".

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Из-за текучести кадров и неукомплектованности Вооруженных сил военным приходится нести большую нагрузку, говорит Муженко: "Однажды меня вез таксист – бывший военный, уволившийся в звании майора. Я спросил о причине. Сказал, деньги и отсутствие перспектив. Еще одна проблема – отсутствие возможности планировать свое время. Из-за текучести кадров и неукомплектованности Вооруженных сил (65% военных увольняются после своего первого контракта, согласно исследованию благотворительного фонда "Вернись живым". – Gazeta.ua) приходится нести большую нагрузку. Это губительно влияет на боевой дух. Но нужно дать возможность людям реализовывать не только свою обязанность защиты Родины, но и решать семейные вопросы".

Вооруженные силы имеют наивысшее доверие из всех государственных институтов с 2014 года по сегодняшний день, напоминает генерал.

"Общество не волновали проблемы армии. Когда началась война, она взяла на себя защиту страны. Мощное добровольческое и волонтерское движения создали условия, в которых Украина выстояла", – говорит он.

Полное интервью с Виктором Муженко читайте в журнале "Країна"

Лидерами доверия в украинском обществе являются Вооруженные силы, волонтеры и церковь. Об этом свидетельствует опрос Центра Разумкова, проведенный летом 2021 года. ВСУ доверяют 68% украинцев, волонтерам – 64%, церкви – 63,5%.