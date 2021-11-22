"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии

 
Ексклюзивы
1/5
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
1 Просмотров: 612
"Их силы не так уж боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Их силы не так уж боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
Просмотров: 2286
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Просмотров: 1053
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 855
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
1 Просмотров: 1917
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Просмотров: 1053
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
Просмотров: 1809
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Просмотров: 10288
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Просмотров: 387
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Просмотров: 369
Фото
Все фото
3
5
14
4
6
На Донбассе погиб военный из Хмельницкого
На Донбассе погиб военный из Хмельницкого
Боевики обстреляли телебашню, которая транслирует украинские каналы
Боевики обстреляли телебашню, которая транслирует украинские каналы
Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам
Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам
Пулеметчик боевиков случайно забрел на украинские позиции
Пулеметчик боевиков случайно забрел на украинские позиции
Боевики второй раз за неделю обстреляли мирных жителей Невельского
Боевики второй раз за неделю обстреляли мирных жителей Невельского
Видео
Все видео
"Их силы не так уж боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Их силы не так уж боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Посольство США одним видео разбило ложь Кремля
Посольство США одним видео разбило ложь Кремля
СБУ опубликовала показания главного палача "Изоляции"
СБУ опубликовала показания главного палача "Изоляции"
Следователи установили 45 палачей донецкой "Изоляции"
Следователи установили 45 палачей донецкой "Изоляции"
Интервью
1/5
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 2709
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4653
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1440
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1161
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2754
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
22 ноября 2021
1 Просмотров: 873
Усе організую
З москвичкою Поліною познайомилися в дитинстві. Її баба щороку приїжджала на Закарпаття відпочивати. Зупинялися в санаторії по сусідству. Ми з її ...
среда, 24 ноября 2021 07:10

"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии

  Комментировать
&quot;Хаотическая и некомпетентная политика власти&quot; – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
Виктор Муженко "Отсутствие понятной оборонной политики власти подрывает доверие к руководству государства. Денежное обеспечение Вооруженных Сил ниже, чем в других силовых структурах. А служебная нагрузка выше". Фото: Тарас Подолян

Высшее командование Вооруженных сил, командиры низших звеньев управления стали заложниками бездействия или саботирования решения проблем обороноспособности государства, сказал в интервью журналу "Країна" бывший начальник Генштаба Виктор Муженко.

Государственные должностные лица не считают приоритетной в своей деятельности социальную и правовую защиту личного состава армии. Красивые заявления о "человекоцентричности" в ВСУ реально ничем не подтверждены. Напротив, есть прецеденты, приводящие к разрушению обороноспособности, говорит бывший начальник Генштаба.

"Увольняются офицеры и сержанты, прошедшие подготовку по стандартам НАТО. Это опасно", – говорит Муженко.

Назначение новых военных руководителей с боевым опытом должно улучшить состояние армии, считает генерал.

"Есть надежда, что с назначением нового главнокомандующего и начальника Генштаба положение дел в армии улучшится, – говорит он. – На высшие должности пришли обожженные войной люди, с боевым опытом (главнокомандующим Вооруженными силами в июле назначили Валерия Залужного, начальником Генерального штаба ВСУ – Сергея Шапталу. – Gazeta.ua). Их нужно поддержать, усилить мотивацию материально. Отсутствие понятной оборонной политики власти подрывает доверие к руководству государства. Денежное обеспечение Вооруженных Сил ниже, чем в других силовых структурах. А служебная нагрузка выше. Особенно у тех, кто выполняет задачи в Операции объединенных сил".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ситуация сложная" – главнокомандующий ВСУ назвал количество военных РФ на Донбассе

Из-за текучести кадров и неукомплектованности Вооруженных сил военным приходится нести большую нагрузку, говорит Муженко: "Однажды меня вез таксист – бывший военный, уволившийся в звании майора. Я спросил о причине. Сказал, деньги и отсутствие перспектив. Еще одна проблема – отсутствие возможности планировать свое время. Из-за текучести кадров и неукомплектованности Вооруженных сил (65% военных увольняются после своего первого контракта, согласно исследованию благотворительного фонда "Вернись живым". – Gazeta.ua) приходится нести большую нагрузку. Это губительно влияет на боевой дух. Но нужно дать возможность людям реализовывать не только свою обязанность защиты Родины, но и решать семейные вопросы".

Вооруженные силы имеют наивысшее доверие из всех государственных институтов с 2014 года по сегодняшний день, напоминает генерал.

"Общество не волновали проблемы армии. Когда началась война, она взяла на себя защиту страны. Мощное добровольческое и волонтерское движения создали условия, в которых Украина выстояла", – говорит он.

Полное интервью с Виктором Муженко читайте в журнале "Країна"

Лидерами доверия в украинском обществе являются Вооруженные силы, волонтеры и церковь. Об этом свидетельствует опрос Центра Разумкова, проведенный летом 2021 года. ВСУ доверяют 68% украинцев, волонтерам – 64%, церкви – 63,5%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
ноября

"Шахтер" и "Интер" не смогли выявить сильного

Самое читаемое
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
 1 Просмотров: 166887
Усику не заплатили за победу над Джошуа
Усику не заплатили за победу над Джошуа Просмотров: 9117
Карантинные правила проезда в общественном транспорте изменят
Карантинные правила проезда в общественном транспорте изменят Просмотров: 8487
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
3
 Просмотров: 7281
Как выглядели киевляне в 1970-х – показали фото уникального проекта
Как выглядели киевляне в 1970-х – показали фото уникального проекта
32
 Просмотров: 6156
Донбасс
"Их силы не так уж боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Их силы не так уж боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
 Просмотров: 2286
На Донбассе заметили запрещенный танк
На Донбассе заметили запрещенный танк Просмотров: 2628
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
 Просмотров: 855
Российские военные проводят масштабные учения в ОРДЛО – пропагандисты активизировались
Российские военные проводят масштабные учения в ОРДЛО – пропагандисты активизировались Просмотров: 324
США могут отправить в Украину вооружение и военных советников - CNN
США могут отправить в Украину вооружение и военных советников - CNN Просмотров: 405
Больше всего комментируют
4
Московская церковь назвала украинца антихристом
3
Данилов: Если будет время "Ч" - Запад поможет
3
Зеленский выступит в Раде
2
Еще один подросток создал фейковую "Дію"
1
Усе організую
Голосов: 11859
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть