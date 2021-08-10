Суды и Зеленский улучшили позиции: опрос показал, кому доверяют украинцы

Недоверие к судам по сравнению с 2020 годом несколько уменьшилась. Фото: pixabay

Лидерами доверия украинцев являются Вооруженные силы Украины, волонтеры и церковь.

ВСУ доверяют 68%, волонтерам 64%, а церкви 63,5%, показывают результаты опроса Центра Разумкова, который проводился с 29 июля по 4 августа 2021 года.

Меньше доверия показывают люди к российским медиа, чиновникам, Верховной Раде и судам. Чиновникам не доверяют 76% опрошенных, Верховной Раде - 75%, правительству и политическим партиям - по 72%. Доверие к Верховной Раде и правительству с прошлого года не изменилось.

Доверие к Государственной службе по чрезвычайным ситуациям также высоко - 61%. Руководителям города или поселка, в котором живут респонденты, доверяют 57% опрошенных. Пограничникам - 55%, Нацгвардии - 54%, добровольческим батальонам - 53,5%, а местным советам - 51%.

74% украинцев вообще не доверяют судебной системе, а Высшему антикоррупционному суду - 68%, Верховному и Конституционному судам - по 63%. Недоверие к судам по сравнению с 2020 годом несколько уменьшилось.

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Политикам, чьи фамилии называли во время исследования, респонденты чаще не доверяют, чем доверяют. По сравнению с другими, чаще доверяют президенту Владимиру Зеленскому - 33% доверяют, 61% - нет. В прошлом году президенту не доверяли 49%. Спикеру парламента Дмитрию Разумкову доверяют 32%, а наоборот - 49%. Больше всего не доверяют Виктору Медведчуку (78%), Петру Порошенко (75,5%), Вадиму Рабиновичу (74%), Арсену Авакову, Юрию Бойко (по 73%) и Юлии Тимошенко (72%).

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, за партию "Слуга народа" проголосовали бы 18,6% всех опрошенных избирателей. За партию "Европейская солидарность" готовы проголосовать 13,7%.