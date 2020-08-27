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четверг, 27 августа 2020 16:58

Гранатометы, пулемет, мины СБУ обнаружила большой схрон оружия
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Арсенал был спрятан в заброшенном здании старой фермы
Фото: ssu.gov.ua
Арсенал был спрятан в заброшенном здании старой фермы
Арсенал был спрятан в заброшенном здании старой фермы
Арсенал был спрятан в заброшенном здании старой фермы

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Донецкой области схрон с большим количеством оружия и боеприпасов.

Арсенал был спрятан в заброшенном здании старой фермы в поселке в Волновахском районе, сообщает пресс-служба СБУ.

Из тайника изъяли 20 кг пластида, 10 противотанковых мин ПТМ-62, 4 противопехотные выпрыгиваемые осколочные мины ОЗМ-72, 66 гранат Ф-1 и РПГ-6.

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Также обнаружили 2 противотанковых гранатомета РПГ-26, 2 выстрела к гранатомету СПГ-9, автомат Калашникова, танковый пулемет Калашникова, почти 23 тыс. патронов различного калибра и 10 м бикфордова шнура.

"По оперативной информации, схрон был оборудован в 2014-2015 годах бойцами добровольческого батальона, который вышел из района операции Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Устанавливают лиц, обустроивших схрон, и цели использования арсенала.

Контрразведчики СБУ обнаружили в Донецкой обл. схрон с взрывчаткой и военными средствами поражения.

Представители незаконного МГБ ДНР планировали использовать его для совершения терактов.

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