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среда, 05 августа 2020 21:30

В заброшенном доме нашли склад оружия терористов

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В заброшенном доме нашли склад оружия терористов
Оружие хотели использовать для терактов. Фото: СБУ

Контрразведчики СБУ обнаружили в Донецкой обл. схрон с взрывчаткой и военными средствами поражения.

Представители незаконного МГБ ДНР планировали использовать его для совершения терактов, сообщает СБУ.

"Арсенал был оснащен в заброшенной усадьбе на окраине Марьинки в серой зоне. По оперативной информации, его оборудовал представитель "силового блока" террористов в своем бывшем доме", - говорится в сообщении.

В тайнике обнаружили более 5 кг тротила, 3 кг пластида, 3 ручные противотанковые гранатометы, противотанковую мину ТМ 62М, 3 противопехотные осколочные мины МОН-50, 12 ручных гранат с запалами РГД-5, 16 ручных противопехотных оборонных ударно-дистанционных гранат РГО, 3 электродетонатора, винтовку Мосина с оптическим прицелом и более тысячи патронов калибра 5,45.

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Изъятое направили на экспертизу. Продолжаются следственные действия.

В Донецкой обл. военные и полицейские обнаружили тайник с выстрелами для гранатометов, патронами для автоматов и миной. 4 выстрела к гранатомету РПГ-7 и 1 выстрел к гранатомету СПГ-9, мину МОН-50 и 2 ящика патронов калибра 5,45 мм обнаружили в нежилом здании в Марьинке, сообщает ГПСУ.

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