В Одесской области мужчина бросил гранату в гостей и сбежал

Трех пострадавших доставили в больницу с ранениями. Фото: Reuters

В Одесской области мужчина бросил гранату в гостей.

В результате этого трое жителей Винницкой области, которые приехали к знакомым пострадали. Об этом сообщает ГУ ЧП в Одесской облсти.

Их доставили в больницу с осколочными ранениями.

"Сегодня ... поступило сообщение о том, что около трех ночи в с. Песчаная во дворе 39-летней местной жительницы взорвалась граната", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты взрывотехнического управления ГУНП и следственно-оперативная группа Балтского отдела полиции.

Правоохранители открыли производство, предусмотренное ч. 2 ст. 15 и ч.2 п.1 и п.5 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

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"Предварительно установлено, что во время совместного употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры сожитель хозяйки бросил в сторону гостей гранату. В результате взрыва телесные повреждения в виде множественных рваных ран получили двое мужчин - 41-го и 27-ми лет и 30-летняя женщина, которые были доставлены в медицинское учреждение. Пока раненых госпитализировали, злоумышленник с места происшествия скрылся ", - отметили в полиции.

В настоящее время принимаются меры по установлению его места нахождения и задержанию.

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