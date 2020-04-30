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четверг, 30 апреля 2020 08:14

Обнаруженный "рекордный схрон" оружия принадлежит полку спецназначения ВСУ

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Обнаруженный &quot;рекордный схрон&quot; оружия принадлежит полку спецназначения ВСУ

База, которая была показана Офисом генпрокурора как рекордный "схрон оружия", ранее принадлежала Украинской добровольческой армии, которой руководит Дмитрий Ярош.

Сейчас техника и оружие находится на балансе 3-го полка специального назначения ВСУ. Об этом пишет в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Это клоунада и показуха, следственные действия прокуратуры и полиции проведены на базе, принадлежащей 3-му полку спецназначения, на базе наша охрана, а эта техника и вооружение, согласно решению Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, передается на баланс ВСУ. Генпрокуратура показала на фото обыск в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области - это бывшая база Украинской добровольческой армии. в феврале 2020 вся эта база вместе со всем вооружением и техникой была официально передана нашему полку, совместно с сотрудниками военной контрразведки СБУ мы провели опись имущества, начали процесс постановки на баланс армии, проведена вся необходимая служебная переписка, заверенные документы. Обыск начали через два месяца, после того, как мы заняли этот объект, и он находится под контролем спецназа. Я так понял, кто-то решил себе нарисовать какие-то достижения, но это полная ложь, причем легко проверяется", - рассказали источники из командования 3-го полка спецназначения ВСУ.

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Руководитель УДА Дмитрий Ярош также подтвердил данную информацию, передает Цензор.НЕТ.

"Это бывшая тыловая база 5-го батальона УДА, которую знают все, и два месяца назад мы передали ее 3 полку спецназначения, наших бойцов на базе уже нет, на базе находятся только военнослужащие ВСУ. Журналисты могут приехать и убедиться, кто именно охраняет базу. Я удивлен, что прокуратура и полиция, получив всю информацию от военнослужащих, от СБУ, решили устроить этот скандал. Просто дискредитируют страну, здесь якобы БМП и боеприпасы неизвестно кому принадлежат. У власти вообще отсутствует какое-то понимание, что они творят, как я вижу, сами себя топят", - сказал он.

Правоохранители обнаружили на территории Донецкой и Днепропетровской областей масштабный схрон военной техники, огромный арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

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Дата
30
апреля

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