В полуразрушенном здании нашли тайник с взрывчаткой

Автор: СБУ На Луганщине нашли тайник

Автор: СБУ На Луганщине нашли тайник

В Луганской обл. сотрудники СБУ обнаружили тайник с военными средствами поражения.

"С тайника, размещенной в полуразрушенном здании на окраине Попасной, правоохранители изъяли три боевые противотанковые мины ТМ-62 общей массой взрывчатого вещества 24 кг тротила, семь гранатометным выстрелов ВОГ-25, шесть гранат РГД-5 и большое количество патронов калибра 5,45 мм", - говорится в сообщении СБУ.

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Продолжаются следственные действия. Проверяется информация о вероятной причастности боевиков незаконных вооруженных формирований.

Средства поражения изъяли.

Контрразведчики СБУ обнаружили в Донецкой области схрон с взрывчаткой и военными средствами поражения. Представители незаконного МГБ ДНР планировали использовать их для совершения терактов.