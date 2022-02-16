Ему было 26: в больнице скончался раненый на фронте Сергей Иващенко

В декабре 2021 года Сергей Иващенко получил пулевое ранение на фронте. Фото: novynarnia.com

16 февраля в больнице скончался военнослужащий 21-го отдельного мотопехотного батальона "Сармат" Сергей Иващенко, который в декабре прошлого года получил пулевое ранение на передовой.

Воину было 26 лет, сообщает ТСН. У него остался отец.

"Перед Новым годом возле Донецкого аэропорта военного ранил вражеский снайпер. Два месяца врачи боролись за его жизнь, но спасти армейца не удалось", – говорится в сообщении.

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Сергей родился в селе Преображенка Каховского района Херсонской области.

Иващенко - первая боевая потеря Вооруженных сил Украины в феврале 2022 года. 17 февраля его похоронят в родном селе на Херсонщине.

15 февраля, российские боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих нет. По состоянию на утро текущих суток со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. По окрестностям Станицы Луганской российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82-мм.