Единственный сын, отец двоих детей, лучший брат – в январе погибли четверо защитников Украины

В январе три украинских воина погибли в зоне проведения Операции объединенных сил. Еще один боец скончался в больнице от тяжелого ранения, полученного в конце года.

Самому молодому из павших было 20 лет, самому старшему – 51. Gazeta.ua вспоминает наших защитников, отдавших свои жизни за Украину в первый месяц 2022-го.

ИЛЬЯ СУПРУН

Автор: novynarnia.com Илья Супрун подорвался на мине 10 января в Донецкой области

Командир инженерно-саперного подразделения 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады - погиб 10 января возле поселка Крутая Балка в Ясиноватском районе Донецкой области. Илья подорвался на противотанковой мине вместе с побратимом Виталием Петренко.

Трагедия произошла, когда воины восстанавливали минно-взрывные заграждения. Полиция в тот же день открыла уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе.

"Еще позавчера война была сравнительно далеко, и вдруг все изменилось. Ее черное крыло коснулось и нашей семьи. В зоне ООС погиб внучок моей двоюродной сестры Илья Супрун. Еще один Герой взлетел на небо Ангелом…. Непередаваемое горе… Скорбим…. Разделяем боль утраты. Пусть наши искренние молитвы дойдут до Бога и милосердный Господь упокоит его светлую душу в Царстве Небесном! Вечная, светлая память. Герои не умирают", - написала в фейсбуке родственница погибшего Анна Кух.

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Илья Супрун родился 29 сентября 1998 года в Днепре. В школе занимался спортивной гимнастикой и легкой атлетикой. Окончил лицей информационных технологий и Национальную академию сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного во Львове. В 2020 году заключил контракт с вооруженными силами.

Илью похоронили в родном городе 15 января. Он был единственным сыном у матери. Собственной семи у него не было.

ВИТАЛИЙ ПЕТРЕНКО

Автор: novynarnia.com Виталий Петренко погиб вместе с Ильей Супруном. Оба подорвались на мине

Старший солдат погиб от взрыва мины в один день с Ильей Супруном. На войне Виталий был с 2015 года. Сначала был призван в ВСУ по мобилизации. Затем подписал контракт.

Виталий был тихим, добрым и никогда ни с кем не конфликтовал, вспоминают его побратимы.

"Спокойный, уравновешенный. Он никогда не обсуждал приказы, просто выполнял их. О таких говорят, что на них держатся будни войны", - рассказал Обозревателю бывший командир подразделения, в котором служил Петренко.

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Виталий Петренко родился 22 марта 1970 года в селе Цевеличи Владимир-Волынского района на Волыни. Жил в Днепре, где работал инженером в одном из конструкторских предприятий.

Военного похоронили на Краснопольском кладбище в Днепре. У него остались брат и двое детей.

ВИКТОР КУЧЕРЕНКО

Автор: novynarnia.com Виктор Кучеренко погиб от пули вражеского снайпера

Воин погиб 11 января в Попаснянском районе Луганской области от выстрела вражеского снайпера. Трагедия произошла, когда боец 17-й отдельной танковой бригады им. Константина Пестушка, был на боевом дежурстве.

Виктор Кучеренко родился 28 августа 1993-го в селе Антоновка Николаевской области. Большую часть жизни прожил в другом селе области – Новолазаровке.

В 2009 году Кучеренко окончил профессиональное техническое училище в поселке Казанка Николаевской области, получил специальность бухгалтера. Через три года завершил обучение в Криворожском профессионально-технологическом лицее. Работал на шахте.

На срочную военную службу Кучеренко призвали в 2015 году. Перед мобилизацией он подписал контракт на три года с Национальной гвардией. Отбыв этот срок, вернулся работать на шахту. Но в апреле прошлого года принял решение снова пойти в армию и подписал новый контракт с ВСУ.

"Он был ответственным бойцом, хорошим человеком, настоящим мужчиной. У него было много друзей в военном коллективе. Никаких вопросов по службе к нему не возникало", – рассказал заместитель командира батальона 17 отбр Тимур Стецкий.

Виктора Кучеренко похоронили в Новолазаровке 14 января. У него осталась мать, брат.

ИГОРЬ ТЫЧИНА

Автор: novynarnia.com Игорь Тычина скончался в больнице от пулевого ранения, полученного в конце декабря в зоне ООС

Боец 95-й десантно-штурмовой бригады скончался 1 января в харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Туда попал после тяжелого пулевого ранения, которое получил возле поселка Нью-Йорк Донецкой области.

Игорь родился 21 января 2001 года в городе Коростень Житомирской области. До дня рождения не дожил 20 дней.

Он хорошо учился и увлекался волейболом. Даже играл за сборную Житомирской области, рассказали в школе №10, где учился Тычина.

После школы он окончил Коростенский городской коллегиум. По его окончании был призван на срочную службу в ВСУ. Впоследствии решил подписать контракт.

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Похоронили Игоря в родном Коростене 6 января. Церемония прощания проходила на центральной площади города. У воина осталась мать и сестры, для которых Игорь был единственной опорой, говорят его знакомые.

В 2021 году на Донбассе погибли 79 защитников Украины, по данным прессцентра ООС и уведомлений об умерших раненых. Хотя Генштаб ВСУ обнародовал другие данные – 65 погибших и 263 раненых. Ни один месяц в прошлом году не обходился без потерь для Украины. Больше всего военных пало в апреле – 14.