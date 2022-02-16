Боевики на Донбассе изрешетили пулями украинские позиции

По состоянию на утро текущих суток со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 15 февраля, российские боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил в четверг пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"В сторону Катериновки на Луганщине противник открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов. В направлении села Лобачево Новоайдарского района Луганской области российские наемники совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Станицы Луганской оккупанты применили минометы 82 калибра", - говорится в сообщении.

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Неподалеку Орехового вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников с применением минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

По состоянию на утро текущих суток со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. По окрестностям Станицы Луганской российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82-мм.

На оккупированных территориях Донбасса российские наемники не пропустили наблюдателей ОБСЕ. Кроме того, оккупанты угрожали наблюдателям посадить их в тюрьму, если они не уедут.