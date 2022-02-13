На Донбассе оккупанты не пропускали Миссию ОБСЕ и угрожали тюрьмой

Наемники угрожали наблюдателям ОБСЕ тюрьмой. Фото: Reuters

На оккупированных территориях Донбасса российские наемники не пропустили наблюдателей ОБСЕ.

Кроме того, оккупанты угрожали наблюдателям посадить их в тюрьму, если они не поедут, говорится в отчете ОБСЕ.

Возле пункта пропуска Довжанское патрулю Миссии приказали вернуться назад, заявив, что "СММ не разрешено посещать этот район без согласования с его руководством", и угрожая "арестовать и посадить наблюдателей Миссии в тюрьму, если они не покинут этот район по его требованию" .

Также оккупанты аргументировали свой отказ пропустить наблюдателей тем, что у них якобы нет мандата, хотя он есть.

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Один из наемников добавил, что СММ разрешается выполнять свою работу вдоль линии столкновения, а не в приграничных районах.

Не пустили ОБСЕ и на железнодорожную станцию ​​"Красная Могила" в населенном пункте Вознесеновка.

2 члена вооруженных формирований сказали патрулю Миссии покинуть территорию железнодорожной станции, поскольку там, по их словам, "нет ничего для мониторинга".

За сутки 12 февраля российско-оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. В направлении Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.