Российские оккупанты дважды сбросили с беспилотников выстрелы ВОГ

За сутки 12 февраля российско-оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В направлении Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Об этом сообщает штаб ООС.

Вблизи населенных пунктов Лопаскино и Лобачево российские наемники дважды задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

Недалеко от Новозвановки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий оккупантов нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты ранили украинского военного

Украинские защитники открывали ответный огонь, без применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

По состоянию на 7.00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

11 февраля российские наемники на Донбассе 7 раз нарушали режим прекращения огня.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отмечает скопление военной техники боевиков на Донбассе. Среди нее – танки, гаубицы, "Грады" и БТРы. ОБСЕ заметила 8 гаубиц и 3 реактивные системы залпового огня,

Показали новые спутниковые фото наращивания российских войск у украинских границ. Скопление происходит в оккупированном Крыму, Беларуси и западе России.