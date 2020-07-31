Экс-мэр Славянска проходит по делу об убийстве офицера СБУ — ИС

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В Единый реестр досудебных расследований внесены данные об открытии уголовного производства против экс-мера Славянска Нели Штепы.

По данным группы "Информационное сопротивление", она подозревается в убийстве офицера СБУ Геннадия Беличенко 13 апреля 2014 года вблизи поселка Семеновка, что под Славянском.

Соучастником Штепы был российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), говорится в выписке из ЕРДР. Он являлся одним из организаторов захвата Славянска и Краматорска, а позднее признал, что его действия стали спусковым крючком войны на Донбассе.

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Еще одно уголовное производство против Штепы, материалы которого внесены в ЕРДР 29 мая 2020 года, касается событий того же дня в Семеновке. Тогда офицерам СБУ были нанесены тяжкие телесные повреждения.

Бывшего городского голову Славянска Нелю Штепу задержали 11 июля 2014 года и под конвоем отправили в управление СБУ в Харькове. Ее обвиняли в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористической группы или организации, повлекших гибель людей. В конце октября 2014 года прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт, где просила для Штепы пожизненного срока. 20 сентября 2017 года суд изменил меру пресечения — содержание под стражей — и отпустил Штепу под домашний арест.