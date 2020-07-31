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пятница, 31 июля 2020 15:22

Экс-мэр Славянска проходит по делу об убийстве офицера СБУ — ИС
8

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Копии документов об уголовных делах против Нели Штепы
Фото: sprotyv.info
Копии документов об уголовных делах против Нели Штепы
Копии документов об уголовных делах против Нели Штепы
Копии документов об уголовных делах против Нели Штепы
Копии документов об уголовных делах против Нели Штепы

В Единый реестр досудебных расследований внесены данные об открытии уголовного производства против экс-мера Славянска Нели Штепы.

По данным группы "Информационное сопротивление", она подозревается в убийстве офицера СБУ Геннадия Беличенко 13 апреля 2014 года вблизи поселка Семеновка, что под Славянском.

Соучастником Штепы был российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), говорится в выписке из ЕРДР. Он являлся одним из организаторов захвата Славянска и Краматорска, а позднее признал, что его действия стали спусковым крючком войны на Донбассе.

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Еще одно уголовное производство против Штепы, материалы которого внесены в ЕРДР 29 мая 2020 года, касается событий того же дня в Семеновке. Тогда офицерам СБУ были нанесены тяжкие телесные повреждения.

Бывшего городского голову Славянска Нелю Штепу задержали 11 июля 2014 года и под конвоем отправили в управление СБУ в Харькове.

Ее обвиняли в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористической группы или организации, повлекших гибель людей.

В конце октября 2014 года прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт, где просила для Штепы пожизненного срока.

20 сентября 2017 года суд изменил меру пресечения — содержание под стражей — и отпустил Штепу под домашний арест.

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Дата
31
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