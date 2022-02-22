Беларусь поддержала признание Россией так называемых ЛДНР

В МИДе Беларуси одобрили решение Путина. Фото: РИА

В Министерстве иностранных дел Беларуси поддержали признание Россией так называемых ЛДНР.

Об этом сообщает РИА.

"Минск с уважением и пониманием принимают решение России о признании независимости ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.

В министерстве сказали, что Минск после решения РФ намерен в дальнейших действиях исходить из союзничества и международных обязательств.

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"Минск считает дипломатические методы приоритетными в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, готов всячески способствовать процессу", - добавили в МИД.

21 февраля президент России Владимир Путин признал оккупированные территории Востока Украины "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией". После этого Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Речь идет якобы о "миротворцах". Колонны тяжелой техники без опознавательных знаков двинулись на Донбасс.