Беларусь поддержала признание Россией так называемых ЛДНР

В Министерстве иностранных дел Беларуси поддержали признание Россией так называемых ЛДНР.
Об этом сообщает РИА.
"Минск с уважением и пониманием принимают решение России о признании независимости ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.
В министерстве сказали, что Минск после решения РФ намерен в дальнейших действиях исходить из союзничества и международных обязательств.
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"Минск считает дипломатические методы приоритетными в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, готов всячески способствовать процессу", - добавили в МИД.
21 февраля президент России Владимир Путин признал оккупированные территории Востока Украины "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией".
После этого Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Речь идет якобы о "миротворцах".
Колонны тяжелой техники без опознавательных знаков двинулись на Донбасс.
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