Армия это престижно: в этом году возросло количество контрактников

Контракт с Вооруженными Силами Украины с начала 2019 года подписали более 21 тыс. человек.

Соответствующую информацию во время брифинга озвучил заместитель Министра обороны Украины Олег Шевчук.

В том числе на контрактную службу было принято более 1,5 тыс. офицеров.

Для сравнения за I полугодие 2018 года на военную службу по контракту в этот период было принято 14,6 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский оставил военных без льгот

Министерство внутренних дел разрабатывает план по восстановлению публичной безопасности и порядка в отдельных районах Донбасса.